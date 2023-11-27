Pençe Şehidi Necdet Çalış'ın naaşı memleketine getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi. Gözü yaşlı şehit eşinin bitkin hali yürek burktu.

AA

Türkiye şehitlerini uğurluyor.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi dün duyurdu.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 askerimiz şehit düştü.

Bölgede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit cenazesi memleketine ulaştı

Çalış'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na ulaştırıldı.

Tören mangasınca uçaktan alınan Çalış'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.

Havalimanında düzenlenen karşılamada şehit Çalış için dua edildi.

Şehidin cenazesi, ikindi vaktinde toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine uğurlandı.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Karşılamaya şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

Bir diğer yandan şehidin eşi ve yakınlarının gözü yaşlı halleri yürekleri burktu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)