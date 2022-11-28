Pençe Şehidini silah arkadaşları Harp Okulu marşı ile uğurladı

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evi önünde hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okuyarak şehidin ailesini duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit düştü.

Şehit için Gaziantep'in Nizip ilçesinde Eyüp Sultan Sosyal Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Acılı aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten silah arkadaşları taziye evini ziyaret etti.

Teğmenler taziyede Harp Okulu Marşı'nı okudu

Bu sırada teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu.

Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı.

Alandakiler, marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı.

Şehidin annesi teğmenin elini bırakmadı

İHA'nın haberine göre, şehidin acılı annesi Gürcan Öztürkmen, marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken, marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı.