Pendik’te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti

Temizlik yaptığı sırada kaldırıma çöplerle beraber atılmış Türk bayrağını gören işçi, bayrağımıza sahip çıktı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde görevli bir temizliki işçisi, kaldırımdaki çöplerin arasına atılmıl Türk bayrağını fark etti.

Duruma kayıtsız kalamayan işçi, Tük bayrağını alıp silkeleyerek katladı ve muhafaza etti.

"AYIPTIR"

İşçi, “Bayrak atmışlar. Yazık günah, ayıptır” diyerek bayrağı yere atanlara da tepki gösterdi.

Duyarlı işçisinin o hareketi ise herkes tarafındna takdir edildi.