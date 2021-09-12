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    Pendik’te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti

    Temizlik yaptığı sırada kaldırıma çöplerle beraber atılmış Türk bayrağını gören işçi, bayrağımıza sahip çıktı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 10:20
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    Pendik’te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti

    İstanbul'un Pendik ilçesinde görevli bir temizliki işçisi, kaldırımdaki çöplerin arasına atılmıl Türk bayrağını fark etti.

    Duruma kayıtsız kalamayan işçi, Tük bayrağını alıp silkeleyerek katladı ve muhafaza etti.

    "AYIPTIR"

    İşçi, “Bayrak atmışlar. Yazık günah, ayıptır” diyerek bayrağı yere atanlara da tepki gösterdi.

    Duyarlı işçisinin o hareketi ise herkes tarafındna takdir edildi.

    Pendik’te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti #1

    Pendik’te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti #2

    Pendik’te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti #3

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