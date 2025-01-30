Pentagon: Helikopter mürettebatı son derece deneyimliydi

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, kazanın nedenini ve detaylarını titizlikle araştırdıklarını belirtti.

"PİLOTLAR DENEYİMLİYDİ, GECE EKİPMANLARI VARDI"

“Bu, yıllık olarak gerçekleştirilen profesyonel bir eğitim uçuşuydu. Helikopter mürettebatımız son derece deneyimliydi ve gece görüş ekipmanlarına sahipti.” diyen Hegseth, ekibin 12. Havacılık Taburu’na bağlı olduğunu ve kazanın ardından tabur için 48 saatlik operasyonel ara kararı alındığını ifade etti.

Pentagon’un havacılık güvenlik ekibinin olay yerinde detaylı incelemelere devam ettiğini vurgulayan Hegseth, helikopterin çarpışma anında doğru rota ve irtifada olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

"Büyük bir trajediyle karşı karşıyayız." diyen Hegseth, uçakta bulunan 64 yolcu ile 4 mürettebatın ve helikopterdeki 3 askeri personelin hayatını kaybettiğini belirterek, “Kaybettiklerimizin aileleri ve yakınları dualarımızda.” ifadesini kullandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi.

KURTULAN YOK

Washington’daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan ticari uçak, içinde 3 askerin bulunduğu askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki hava aracı da Potomac Nehri'ne düştü.

Yetkililer, kazadan hiç kimsenin sağ kurtulamadığını açıklarken, olayın havacılık güvenliği açısından derinlemesine değerlendirileceğini belirtti.