TV100 kanalında, siyasetçilerin aşı yaptırıp yaptırmama konusunda çıkan tartışmada, Doğu Perinçek, Cem Toker'in sözüne sinirlenip, "Otur orada adam gibi" dedi.

TV100 kanalında Hande Aydemir'in sunduğu "Şimdi Konuşalım" programında, Kılıçdaroğlu'nun aş kararı tartışılırken gergin anlar yaşandı.

Tartışma sırasında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Eğer bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." dedi.

"DOĞU PERİNÇEK DEVLET ADAMI, ANGELA MERKEL DEVLET ADAMI DEĞİL"

Perinçek'in sözü üzerine, Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker araya girerek, "Doğu Perinçek Devlet adamı, Angela Merkel devlet adamı değil" dedi.

Tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi.

Toker, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin Reis'e" dedi.

"OTUR ORADA ADAM GİBİ"

Tepki gösteren Perinçek, "Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş Reis'e filan, haddini bil, otur orada adam gibi! Dikkatli olacaksınız öyle saçme sapan konuşmayacaksınız." dedi.

Perinçek canlı yayında sinirlendi: Otur orada adam gibi İZLE

