HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyona Meclis kürsüsünden tepki göstermeye kalktı. Buldan, 'Kobani öyle kolay kolay düşmez' ifadesini kullandı.

Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başlatmıştı.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda terör yuvaları bombalandı.

Hava harekatıyla başlayan operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karadan da bir operasyon yapılabileceği sinyalini vermişti.

HDP, harekatlara yönelik rahatsızlığını Meclis'e taşıdı

Hem Pençe-Kılıç hem de olası kara harekatından rahatsız olan HDP şimdi de konuyu Meclis'e taşıdı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

HDP'li Buldan, partisinin terör örgütüne yakınlığı nedeniyle bir kez daha sınır ötesi operasyonlardan endişe duydu.

Buldan, sınır ötesi harekatı hedef aldı

Buldan, Meclis'te çıktığı kürsüden sınır ötesi harekatı ve iktidarı hedef aldı.

"Kürt sorunu Türkiye’de tüm iktidarların kaza yaptığı ortak bir virajdır. Şimdi bakıyoruz seçim öncesi Suriye’de yine macera peşindesiniz." diyen Buldan, Kobani'nin kolay düşmeyeceğini söyledi.

Pervin Buldan sınır ötesi operasyona karşı çıktı

"Kobani öyle kolay kolay düşmez"

Buldan, konuşmasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kürt sorunu Türkiye’de tüm iktidarların kaza yaptığı ortak bir virajdır. Şimdi bakıyoruz seçim öncesi Suriye’de yine macera peşindesiniz. Enflasyonu, doları düşüremediniz haydi Suriye’ye Kobani’yi düşürmeye diyorsunuz. Siz iktidardan gidersiniz ama Kobani öyle kolay kolay düşmez, buna inanmanızı istiyorum. Amacınızı gayet iyi biliyoruz. Rojava’da Kürt halkının demokratik bir statü kazanmamasıdır. Diğer halklarla ortak demokratik bir gelecek oluşturmamasıdır. Buradan söylüyorum tüm halkımız da bilsin.





"Kobani’den, Münbiç’ten, Tel Rıfat’tan size yeni bir iktidar çıkmaz"



Kuzey ve Doğu Suriye’ye yapılan her operasyonun sonucu, yıkımlar, ölümler, binlerce yeni mültecinin Türkiye’ye ve çevre ülkelere bırakılması olacaktır. Şunu da aklınızdan çıkarmayın Kuzey ve Doğu Suriye’de Kürt halkının statüsüzlüğü üzerine iktidar statünüzü kuramazsınız. Oradan size bir statü asla çıkmayacaktır. Orada halkların demokratik kazanımı ve ortak geleceği vardır, bunu da engelleyemeyeceksiniz. Boş yere uğraşmayın Kobani’den, Münbiç’ten, Tel Rıfat’tan size yeni bir iktidar çıkmaz, çıkmayacaktır."