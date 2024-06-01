Pervin Buldan'dan Tansu Çiller'e: Senin eşin yatakta öldü Tansu Çiller’in eşinin ölüm haberiyle ilgili açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, “Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle” dedi.

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Bir süredir diyaliz tedavisi gören Eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, 90’lı yıllarda Başbakanlık yapan Tansu Çiller’in bugün hayatını kaybeden eşi Özer Uçuran Çiller ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

DEM'li Buldan'dan paylaşım

Çiller’in 90’lı yıllarda PKK’ya yardım eden iş insanlarının listesinin ellerinde olduğunu söylediği dönemde eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatarak, "Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" dedi.

Buldan'ın paylaşımı şe şekilde: