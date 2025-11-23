Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye süreci eleştirilerine net mesaj: Her şeyin zamanı var

Türkiye'nin takip ettiği toplantıda karar çıktı...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı.

ABDULLAH ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEKLER

Buna göre de komisyon içerisinden kurulacak bir heyet, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşecek.

Terörsüz Türkiye süreci işlerken, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HER ŞEYİN ZAMANI VAR" VURGUSU

DEM İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın düzenlediği Barış ve Demokratik Toplum Buluşması’nda konuştu.

"‘Süreç madem ilerliyor neden hala adım atılmıyor?' yönünde eleştiriler olduğunu biliyoruz. Her şeyin zamanı var!" diyen Buldan, "Halkımızın kafasında binlerce soru işareti var. Hem devletle hem Sayın Öcalan'la görüşen biri olarak söylüyorum; her iki taraf da sorunun çözümü için büyük bir irade ortaya koymuştur." sözlerini sarf etti.

"BELKİ DE KIYMETİNİ ÇOK BİLMEDİĞİMİZ BİR SÜREÇTİ"

Buldan'ın programda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Barışın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve Türkiye’nin geleceği derken elbette ki sadece Kürtlerin değil Türkiye’de yaşayan tüm halkların geleceğini ilgilendiren bir meseleyi konuşuyoruz. 2013 ve 2015 yıllarında da başlayan ama 10 yıllık bir kesintiye uğrayan o dönem 2013 ve 2015’te başlatılan süreç keşke kesintiye uğramasaydı; ‘devam etseydi dediğimiz, hayıflandığımız, belki de kıymetini çok bilmediğimiz bir süreçti.’ Ama 2015’ten sonra araya giren bir 10 yıllık kayıp hepimize çok şeyi kaybettirdi. Türkiye’ye çok şeyi kaybettirdi.

"HER İKİ TARAF DA BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BÜYÜK BİR İRADE ORTAYA KOYUYOR"

Sayın Öcalan’la görüşmeler gerçekleştirdik. Hala devam ediyor. En son 3 Kasım tarihinde bir görüşme yaptık. 1 Ekim’den sonra yapılan bütün görüşmelerde, Sayın Öcalan üzerine düşen sorumluluğu, iradeyi ve kararlılığı ortaya koyan bir aktör olarak karşımızda duruyor. Belki süreç Sayın Bahçeli’nin çağrısıyla başladı ama İmralı Adası’nda ortaya konulan irade büyük bir iradeydi.



40 yıllık çatışmalı süreci bitirecek olan çağrılarla, ortaya konan iradelerle ve büyük bir sorumluluk alarak Sayın Öcalan’ın bu sürece büyük bir rol biçiyor. Sayın Öcalan yaptığımız her görüşmede artık şiddetin, çatışmanın, silahların değil, siyasetin, konuşmanın, müzakerenin ve barışın zamanı geldiğini söylüyor. Tabii ki bunları söylerken Kürt halkının hakkını, hukukunu, Kürt halkının geleceğini Kürt halkını herkesin tanıması gerektiğini anlatıyor. Ben, hem devletle hem Sayın Öcalan’la görüşmeyi yapan birisi olarak her iki taraf da bu sorunun çözümü için büyük bir irade ortaya koyduğunu söyleyebilirim.

"CHP'NİN ALMIŞ OLDUĞU TUTUMU ELBETTE Kİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Yapılacak olan düzenlemeler elbette ki önemli. Bir geçiş hukukundan silahı bırakan insanların ne olacağından, demokratik entegrasyondan bahsediyoruz. Bütün bunların gelişebilmesi için de bir yasanın çıkmasını şart olarak görüyoruz. Çıkarılacak olan geçiş hukuku yasasının kimi, kimleri, neyi, ne kadar kapsayacağını henüz bilmiyoruz. Bunun hazırlığı var. İktidar cephesinde bir hazırlık var ama bizim de kendi hazırlığımız var.



Sayın Öcalan önemli bir aktördür. Şartlarının, koşullarının bir an önce düzelmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dün komisyon önemli bir karar aldı ve bu komisyon yakın bir zaman içerisinde İmralı adasına gidecek. Sayın Öcalan’la bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak CHP’nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Kürt sorununa çözüm eksenli bakmak, çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış siyaset üstü bir meseledir.

"BİZ ELBETTE Kİ KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ AMA AYNI ZAMANDA EŞİTÇE YAŞAYACAĞIZ"