Pervin Buldan'dan yerel seçim açıklaması: 'Her yerde aday çıkaracağız' Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP, yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihi seçimin ardından yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak 14 Mayıs'ta ardından 28 Mayıs'ta seçimden galip çıktı.

Muhalefet cephesinde ise parti liderleri 6'lı masa etrafında bir araya geldi.

Seçimi kazanmak adına her yolu deneyen Millet İttifakı, HDP'nin desteğini de kabul etti.

Ancak tüm çabalar CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim mağlubiyeti ile sonuçlandı.

Gözler şimdi de yerel seçimlere çevrildi.

Masanın 7'nci ortağı olan HDP'nin seçim hezimetinin ardından masayla birlikte olup olmayacağı merak ediliyordu.

Muhalefette dengeler genel seçimle bozulurken, yerel seçim öncesi parti liderlerinden çeşitli açıklamalar geliyor.

Kongreye gidecekler

Bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Van’a gitti. Buradaki programda konuşma yapan Buldan, önümüzdeki sürece de değindi.

Yaptığı açıklamada, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, “Yeni bir planlama, yeni bir anlayış, yeni yüzlerle ve yeni canlarla değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak.” dedi.

"Her yerde adaylarımızı çıkaracağız"

Kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çeken Buldan, şöyle konuştu.