Peşmerge ile PKK arasındaki gerilim yüksek

PKK'lı teröristlerin Peşmergelere ateş açmasının ardından tansiyonun iyice yükseldiği bölgede, yeni çatışmaların hazırlığı yapılıyor.

Amerika ve Avrupa'da aldığı destekle Suriye'deki varlığını sürdüren terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde de varlığını sürdürebilmeyi amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği hava harekatları nedeniyle bölgede sıkışına PKK'lı teröristler, Peşmerge güçlerinden istediği desteği alamadı.

Barzani yönetiminin bölgede PKK'nın varlığından rahatsızlık duymasından dolayı PKK ile Peşmerge arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

PKK'lı teröristler, Suriye tarafından ağır silahlarla Peşmergelere ateş açtı.

Gerilimin yüksek olduğu bölgede Peşmergeler de yeni çatışmalar ihtimaline karşı hazırlıklarını üst düzeye çıkardı.

Bölgede siyaset yapan isimler de terör örgütü PKK'nın saldırılarına sert bir şekilde tepki gösteriyor.

"AMERİKA'NIN DESTEĞİYLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

SKUM Temsilcisi Abdülkerim Mirani, "Bölgede yaşanan son saldırılarla PKK, Kürtlerin varlığının korunmasını istemediğini gösteriyor. Amaçları bölgemizin tamamen yıkımıdır. Buradaki partilerin tek ses olup; 'Neden Peşmerge'ye saldırıyorsunuz' diyerek hesap sormalı. Son aylarda Fransa ve Amerika’nın desteğiyle Kürt taraflar olarak çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı aşamaları da atlattık ama yavaş yavaş bazı YPG'liler görüşmelerin tıkanmasına yol açacak açıklamalarda bulundu." dedi.