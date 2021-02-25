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    Peyderpey ne demek? TDK Peyderpey kelime anlamı nedir?

    Okulların açılma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "peyderpey" kelimesini kullandı. Peyderpey kelimesinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 13:31
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    Peyderpey ne demek? TDK Peyderpey kelime anlamı nedir?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bahar döneminde okulların açılacağının bir kez daha altını çizdi. Selçuk son açıklamasında, ''Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor. '' dedi.

    Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamasının ardından Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK anlamı nedir? soruları gündeme geldi.

    PEYDERPEY NE DEMEK?

    Peyderpey bölüm bölüm olarak, azar azar, yavaş yavaş, parça parça, kısım kısım anlamlarına gelmektedir.

    TDK PEYDERPEY ANLAMI

    Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre peyderpey kelimesinin dilimizdeki karşılığı 'azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş' anlamlarına gelmektedir.

    Peyderpey, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.

    Peyderpey ne demek? TDK Peyderpey kelime anlamı nedir? #1

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