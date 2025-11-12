Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebe: Şehitlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırına düşen uçakta vatanı uğruna canını feda eden ve şehit olan 20 askerine ağlıyor. 20 ocağa ateş düştü. Peki Şehit nedir, kimler gerçekten şehit sayılır? Bu yüce mertebeye hangi hallerle ulaşılır?

Şehitlik nedir, kimler şehit sayılır ?

Şehitlik, son peygamber olan Hz. Muhammed'in(s.a.v) ümmetine tahsis edilmiş üstün bir pâye, büyük bir mertebedir.

Kur'an'da "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin! Onlar diridirler, fakat siz farketmiyorsunuz" (el-Bakara 2/154) ve "Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın! Onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırılmaktadırlar" (Âl-i İmrân 3/169) buyurulmuştur.

Peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik vatan uğruna, bayrak uğruna, vatanın namusu uğruna canını feda edenlere denmektedir.

Gündelik hayatta sürekli duyduğumuz şehit terimi Kur’an-ı Kerim'de ve hadislerde geçmektedir. Şehitlerin yüce mertebesi, bir çok ayet ve hadisle bizlere müjdelenmektedir.

Birçok hadiste hangi durumda bir Müslümanın şehit olacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Bir hadiste, canı, malı ve namusu uğruna ölen kişinin şehit olacağı bildirilmiştir. Korunması dinin amaçları arasında yer alan can, mal ve namus uğruna ölmenin şehit olarak nitelendirilmesi, bu hususlara dinimizde ne kadar önem verildiğini de göstermektedir.

Kuran-ı Kerim'de ve Hadislerde şehitlik

Hz. Peygamber(s.a.v.) bir hadiste "Şehit cennettedir" buyurmuş (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 25), başka bir hadiste de "Allah katında hayırlı bir mertebede iken ölmüş kullar içinde, dünya içindekilerle birlikte kendisine verilecek olsa bile, şehitten başka hiçbir kimse yeniden dünyaya gelmek istemez. Çünkü şehitler, şehitliğin ne denli üstün bir mertebe olduğunu görmüş oldukları için, dünyaya dönüp yeniden bir kere daha şehit olmak için can atarlar" (Buhârî) diyerek, âhirette verilen üstün mertebe yanında şehâdet şerbetini içmenin, şehitliği tatmanın da ayrı bir zevki bulunduğunu ifade etmiş olmaktadır.

İslâm dininde şehitlik yüksek bir mertebe olarak kabul edildiği için, Müslümanlar açısından Allah yolunda ölmek sevimli ve gönülden istenen bir iş haline gelmiştir.



