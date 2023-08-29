Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları başarıyla tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı çok maksatlı Amfibi Hücum Gemisi tarafından Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye savunma sanayiinde başarılarını katlıyor...

Son dönemde dışa bağımlılıktan kurtulmak için savunma sanayisinde giriştiği büyük çalışmalar meyvelerini veriyor.

Dünyada başı çeken bir seviyeye gelen Türk malı savunma sanayisi ürünlerini üreten şirketler değer bakımından da kendinden söz ettirmeyi başardı.

Öte yandan yapılan çalışmalar Türk vatandaşlarını da gururlandırıyor.

"Atışlar başarıyla gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisince, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bir diğer yandan paylaşımdaki videoda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: