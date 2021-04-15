Pi Coin nedir? Pi Coin hakkında merak edilen bilgiler..

Son günlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Peki Pi Coin nedir? İşte merak edilenler..

Gelişen ve tanınan kripto paralara gün geçtikçe yenisi ekleniyor ve daha fazla yayılmaya başlıyor.

Son olarak ise Pi Coin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur.

İşte Pi Coin hakkında merak edilenler..

Pİ COİN NEDİR?

Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

Pi, temelde Bitcoin ve diğer kripto paralar ile aynı mantığa sahip olsa da işleyiş açısından diğerlerinden ayrılmaktadır.

Pİ COİN HAKKINDA

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır.

Pİ NETWORK

Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor.

Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.

Uygulamaya giriş yapıp kazım işlemini başlattıktan sonra Pi Network her 24 saatlik periyotlarda size Pi kazandırıyor. 24 saatlik bu kazım işlemini üç kere tamamladıktan sonra artık katkıcı rolüne ulaşıyor ve kendi güvenlik çemberinizi kurabiliyorsunuz.

Oluşturduğunuz bu güvenlik çemberine dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet ederek kazım işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca sisteme sizin referans kodunuz ile üye olan arkadaşlarınızdan sadece 5 tanesinin yaptığı kazım işleminden yararlanabilirsiniz.

Diğer tüm kripto para birimlerinin üretiminde olduğu gibi Pi'de de kazım işlemi belirli seviyelere ulaştıktan sonra yarılanma da denilen halving işlemi gerçekleşiyor. Yani mevcut üye 10 sayısının yeni kuvvetlerine ulaştıkça yaptığınız kazım işleminden kazancınız yarıya düşüyor.

Kripto paralarda bu sistemin var olması ise paranın gün geçtikçe zor elde edilmesini ve değer kazanmasını amaçlıyor.