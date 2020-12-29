Pierre Cardin kimdir? Modacı Pierre Cardin nereli, kaç yaşındaydı? Pierre Cardin ölüm sebebi nedir?

Dünyanın sayılı modacıları arasında yer alan Fransız asıllı Pierre Cardin, hayatını kaybetti. Moda dünyası yasa boğan haber üzerine Pierre Cardin'in biyografisi merak konusu oldu.

Fransız moda devi Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü modacı kendi adını verdiği marka ile dünya çapında tanınırlığa ulaşmıştı.

Ölüm haberinin ardından Pierre Cardin'in biyografisi ve kariyeri merak konusu oldu. Pierre Cardin kimdir, nereli, kariyet ve hayatı gibi sorular araştırılıyor.

İşte Pierre Cardin ve hikayesi..

PİERRE CARDİN KİMDİR?

2 Temmuz 1922 tarihinde Sant’Andrea di Barbarana, Treviso, İtalya’da dünyaya gelen Pierre Cardin’in modaya olan ilgisi çocuk yaşta başlar. 14 yaşında tasarım ve kesim temellerini öğrenmek için bir kumaşçı çırağı olarak çalışmaya başlayan Cardin, 1939 yılında evi terkederek bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı.

PARİSE TAŞINMASIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ardından gönüllü olarak Kızılhaç’ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris’e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı bulur.

CHRİSTİAN DİOR'LA ÇALIŞTI

1947- 1950 yılları arasında ünlü modacı Christian Dior’un yanında mesleğini geliştiren Cardin, 1950 yılında başlayan, kişinin kendi beğenisine göre tasarlanmış elbise akımı olan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi. 1957’de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri “Eve” (Havva) açtı.

'TAYT'I MODA YAPTI

1959 yılında Japonya’ya yaptığı seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. Cardin, Japonya’da kendini kabul ettirmiş ilk Avrupalı tasarımcıdır.

Bundan dört yıl sonra 1963’te dar, vücudu saran giysi türü olan “tayt”ın dünyaya yaygınlaşmasında rol oynayan ünlü modacı, 1971’de Paris’te “Espace Cardin” mağazasını hizmete soktu.

TASARIMLARI BEĞENİ GÖRDÜ

Beatles grubu, heykeltraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna özgün tasarımlar sundu. Bu süreçte Pakistan Hava Yolları’nın uçuş personelinin kıyafet tasarımlarını gerçekleştirdi. Yine bu yıllarda hazırladığı düz kesim tasarımlar Filipin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos tarafından tercih edildi.

Pierre Cardin, 1953-1993 yılları arasında Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Prêt-à-Porter üyeliği yaptı.

HER ALANDA MODAYI YAŞATTI

1980 yılında New York’ta “Metropolitan Saat Müzesi” nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden Macaristan’a, İngiltere’den Sovyetler Birliği’ne kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü.

KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sosyal içerikli çalışmalarını ön planda tutan ünlü modacı, Vietnam Savaşı, Çernobil kazası gibi önemli olaylara dikkat çekmeyi başararak kamuoyunun ilgisini topladı. Maxim Restoranlarından sonra Maxim Oteller zincirine de el attı.

Moda dünyasının öncüsü haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret edemediği konulara girerek kendini kanıtladı. Uniseks kavramını yerleşikleştirdi.

UNESCO KÜLTÜR ELÇİSİ

Sadizm’in babası Marquis de Sade’ın kalesi Lacoste’u onararak, günümüzde tiyatro etkinliklerinin yapılabildiği bir sahne haline getirdi. Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmekle de bilinen Cardin, 1991 yılında Unesco kültür elçiliğine seçildi.

125 ülkede, 840 lisansa sahip olan Pierre Cardin, yaratıcı ve ileri görüşlü ürünleriyle popülerliğini her dönemde koruyan bir marka olmayı başardı.

98 YAŞINDA VEFAT ETTİ

1936 yılından bu yana moda ile uğraşan ve kendi adını verdiği ürünleri ile dünya çapında markasını oluşturan Pierre Cardin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayata veda etti.