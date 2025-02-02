Pınar Gültekin'i varile koyup yakmıştı: Katile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu

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Tarihler 16 Temmuz 2020'u gösterdiğinde kaybolup 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü.

Yaşanan olayın ardından Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada Cemal Metin Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, sonra bu cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıla düşürülmüştü.

Mertcan Avcı ile diğer sanıklar ise beraat etmişti.

Daha sonra dosyanın temyize gitmesi sonrası İzmir İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi.

VAHŞİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BOZULDU

Olayın yankıları sürerken dava süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dosya bir kez daha temyiz edilince bu kez Yargıtay, iki kararı da bozdu.

Habertürk’ten Ceylan Sever'in haberine göre, Yargıtay, canlı olarak Pınar Gültekin’i yakan sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği kararını verdi.

Alınan karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise muhalefet şerhi koydu.

Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise karara tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

"DELİLLERLE DESTEKLENMEYEN, EZBERLENMİŞ, KURGULANMIŞ HAKSIZ TAHRİK SAVUNMASI"

Epözdemir, “Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir.” dedi.

“Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.” diyerek kararı eleştiren Epözdemir, şunları kaydetti:

“Yine dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu raporuna göre henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır.”

"7 YIL SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKABİLİR"

Epözdemir sözlerine şöyle devam etti:

“Karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır.”

ÖLDÜRÜP CESEDİ YAKTI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkiindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

KARDEŞ AVCI 'DELİL KARARTMAK' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.