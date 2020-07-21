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Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları
- Haber Merkezi
- 21.07.2020 - 11:40
- Güncelleme : 21.07.2020 - 11:40
Türkiye, Pınar Gültekin'e ağlıyor...
5 gündür her yerde aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cansız bedeni bulundu.
Soruşturmayı derinleştiren Muğla polisi, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğünü belirledi.
CESEDİ VARİLE KOYUP GÖMDÜ
Katil, Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cansız bedenini varile koyduğunu ardından da varili ormana gömdüğünü itiraf etti.
Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine otururken katille ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
KATİL EVLİ VE ÇOCUĞU VAR
Evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'in eski sevgilisi olduğu ve barışma teklinin reddedilmesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi.
BAR İŞLETİYORDU
Muğla'da bar işletmeciliği yapan katilin, sosyal medya paylaşımları da incelendi.
SİYASİ PAYLAŞIMLAR
Katilin genelde siyasi paylaşımlar yaptığı görüldü.