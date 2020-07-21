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Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları

Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın, evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Katilin sosyal medya paylaşımları ise siyasi ağırlıklı.