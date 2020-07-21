Dolar
6.8577
-0.0058%
Euro
7.8499
-0.0076%
Altın
1823.9
0.3306%
Borsa
120406.76
0.9438%
G. Altın
402.106
0.3536%
Bitcoin
63930.28
1.1224%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları

    Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın, evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Katilin sosyal medya paylaşımları ise siyasi ağırlıklı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 11:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları

    Türkiye, Pınar Gültekin'e ağlıyor...

    5 gündür her yerde aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cansız bedeni bulundu.

    Soruşturmayı derinleştiren Muğla polisi, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğünü belirledi.

    CESEDİ VARİLE KOYUP GÖMDÜ

    Katil, Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cansız bedenini varile koyduğunu ardından da varili ormana gömdüğünü itiraf etti.

    Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine otururken katille ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

    KATİL EVLİ VE ÇOCUĞU VAR

    Evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'in eski sevgilisi olduğu ve barışma teklinin reddedilmesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi.

    BAR İŞLETİYORDU

    Muğla'da bar işletmeciliği yapan katilin, sosyal medya paylaşımları da incelendi.

    SİYASİ PAYLAŞIMLAR

    Katilin genelde siyasi paylaşımlar yaptığı görüldü.

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #1

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #2

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #3

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #4

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #5

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #6

    Pınar Gültekin'in katilinin sosyal medya paylaşımları #7

     

    Görüş Bildir