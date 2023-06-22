Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi Antalya'ya getirildi Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi.

AA

Antalya'da şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Gazipaşa Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Aras'ın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehidin annesi Selvinaz ve babası Hüseyin Aras, havalimanında gözyaşı döktü.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Piyade Uzman Çavuş Aras'ın cenazesi, yarın saat 11.00'de Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Alanya'da üç gün müzik yasağı uygulanacak

Öte yandan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde üç günlük müzik yasağı kararı aldıklarını bildirdi.

Encümen kararına uyulması konusunda herkesi duyarlı ve saygılı olmaya davet eden Yücel, "Aldığımız üç günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.