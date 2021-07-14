Piyasaların beklediği karar! Merkez Bankası temmuz ayı faizi yüzde kaç oldu?

7. ayın PPK toplantısı sonucunda Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını duyurdu. Peki temmuz ayı faizi yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası Temmuz ayı politika faizi ile ilgili alınan kararı açıkladı.

Uzun süredir politika faizini sabit tutan TCMB temmuz ayına ilişkin oranı bugün verdi.

Piyasaların yakından takip ettiği faiz oranı merak ediliyor.

Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Haziran ayı için sabit devam kararı almıştı. Temmuz ayı toplantısı ise 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti ve toplantının ardından gerekçeli karar duyuruldu.

Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 14 Temmuz 2021 MB PPK faiz kararı...

TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI 2021

Geçtiğimiz süreçte yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyon hedefli kararların alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda kararı verilecek olan politika faizi 14 Temmuz’da bir kez daha açıklandı.

TCMB faizi yüzde 19'da sabit tuttu, faiz değiştirilmedi.