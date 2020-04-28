Dolar
6.9965
0.1517%
Euro
7.582
0.2339%
Altın
1701.89
-0.6955%
Borsa
100707.48
-0.5528%
G. Altın
383.037
-0.5811%
Bitcoin
53961.18
-0.5869%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    PKK elebaşı Öcalan'a telefon izni

    PKK elebaşı Öcalan'a telefon izni

    İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 18:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    PKK elebaşı Öcalan'a telefon izni

    Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'a yıllar sonra telefon hakkı elde etti.

    Konuyla ilgili açıklama Asrın Hukuk Bürosu avukatlarımdan geldi.

    Abdullah Öcalan'ın avukatları, 21 yıl sonra müvekkillerine ilk kez telefonla görüşme hakkı verildiğini duyurdu.

    25 DAKİKALIK GÖRÜŞME

    Bebek katili Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

    Görüş Bildir