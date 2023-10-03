Halk TV ekranlarında PKK güzellemesi! Ayşenur Arslan gözaltına alındı Hain terör saldırısının ardından skandala imza atan Ayşenur Arslan "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu." dedi. Arslan'ın ifadelerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

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ensonhaber.com

Terör örgütü pazar günü Ankara'da eylem gerçekleştirdi.

Eylem TBMM'nin açılış gününde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı düzenlendi.

Hafif ticari araçla gelerek saldırıda bulunan teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Saldırıda ölen olmazken 2 emniyet mensubu hafif sıyrıklarla yaralandığı belirtildi.

Yayında PKK güzellemesi

Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan ise saldırının ardından bir skandala imza attı.

Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısını yorumladı.

Hain saldırıyla ilgili skandal ifadeler kullanan Arslan, bombalı aracı patlatmak varken teröristin kendini patlatmasına anlam veremediğini dile getirdi.

"Uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu"

Hain saldırıyla ilgili skandal ifadeler kullanan Arslan, bombalı aracı patlatmak varken teröristin kendini patlatmasına anlam veremediğini dile getirerek şöyle dedi:

Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış.

"Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle"

Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin.



Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz.



Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' dimi?! Nedir yani..

"Programın sonlandırılması kararınını üzüntülerimizle duyururuz"

Ardından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da.



Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.



Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz.

Arslan'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Gözaltına alındı

Bunun ardından Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan, gözaltına alındı.