PKK güzellemesi yaptı! Halk Tv, Ayşenur Arslan'ın programını sonlandırdı Pazar günü Başkent'te yapılan terör saldırısı tüm Türkiye tarafından lanetlenirken, Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan'ın terörist hakkında, "Hiçbir şey yapamadan ölünmez" sözleri tepki çekti. Kanal, programı yayından kaldırdığını açıkladı.

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Terör örgütü hafta sonu Ankara'da bombalı eylem düzenledi.

2 şüpheli, İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelerek hedef belirledi.

Teröristlerden biri kendini patlatırken diğeri ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Saldırıda ölen olmazken 2 emniyet mensubu hafif sıyrıklarla yaralandı.

Önce Öztrak sonra Arslan

Türkiye bu saldırıyı lanetlerken, muhalif isimler ise yine beklenen tavrı sergiledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eylem üzerinden hükümeti hedef aldı. Bunun üzerine bir açıklama daha Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan'dan geldi.

Arslan, dünkü yayında saldırıyı ele aldı.

Bunun üzerine Arslan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bombalı aracı patlatmak varken teröristin kendini patlatmasına anlam veremediğini dile getirdi.

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"Tek kırmızı çizgimiz devletin bölünmez bütünlüğüdür"

Ardından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

"Programın sonlandırılması kararını aldık"

Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz.

"Hiçbir şey yapamadan ölünmez"

Tepkilerin odağındaki Ayşenur Arslan'ın tam açıklamaları ise şöyle:

Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış.

"Düz kontak çalıştırıp, bombayı patlatmak varken..."

Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin.



Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' di mi?! Nedir yani..

Soruşturma başlatıldı

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.