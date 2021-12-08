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    PKK talimatıyla Tahir Güven'e pusu kuran zanlı HDP'li vekilin evinde yakalandı

    PKK talimatıyla Tahir Güven'e pusu kuran zanlı HDP'li vekilin evinde yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Ak Partili Tahir Güven'e pusu kurarak öldüren zanlının HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakalandığını belirterek "Hesabını vereceksiniz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 00:00
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    Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Cizre ilçesinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven, aracında seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

    Tahir Güven saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı PKK üstlendi.

    CİZRE'DEKİ HAİN SALDIRININ FAİLİ HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDE YAKALANDI

    TBMM'de Bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, Tahir Güven'e pusu kurarak öldüren zanlının HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandığını duyurdu.

    Zanlının Mehmet Miraç Dinç olduğunu açıklayan Soylu, "Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim, Mehmet Miraç Dinç. Peki biz bunu nerede yakaladık! HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık." dedi.

    Süleyman Soylu: Tahir Güven'e pusu kuran zanlı HDP'li vekilin evinde yakalandı VİDEO

    "HEPSİNİN HESABINI VERECEKSİNİZ"

    HDP'li vekiller, Bakan Soylu'yu yuhalayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, sözlerine  "Daha durun, durun. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz, sizi onlar da kurtaramayacak." şeklinde devam etti.

    PKK talimatıyla Tahir Güven e pusu kuran zanlı HDP li vekilin evinde yakalandı #1

    PKK talimatıyla Tahir Güven e pusu kuran zanlı HDP li vekilin evinde yakalandı #2

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