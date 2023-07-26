PKK elebaşları Brüksel'de ortaya çıktı: Kırmız listede aranıyorlar

Avrupa ülkeleri sık sık terör sempatizanlarının gösterisine sahne oluyor.
Türkiye'de göz açtırılmayan terör örgütü yandaşları Avrupa'da kol geziyor.
2004 yılında Avrupa Birliği'nde terör örgütü listesine alınan örgüt, İsveç, Fransa ve Almanya'da yürüyüşler düzenleyerek sloganlar atıyor.
Terör örgütü PKK sevicileri bu kez Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıktı.
Terör elebaşları gösteriye katıldı
Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.
Terör örgütü lehine slogan attılar
Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.
Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.
Uzun yıllardır Belçika'da yaşıyorlar
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.
Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.