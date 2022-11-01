PKK'nın sabotajcısı Ersin Şahin Suriye'de öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, yeni bir başarılı operasyona daha imza attı.

MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Önce yeri belirlendi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Nokta operasyonla yok edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.