Petrol
94.19
1.49%
Euro
18.4651
0.33%
Dolar
18.6171
0.06%
Altın
984.85
0.82%
Borsa
4057
1.97%
Bitcoin
385.153
0.43%
BTXN Coin
10.45
0.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    PKK'nın sabotajcısı Ersin Şahin Suriye'de öldürüldü

    PKK'nın sabotajcısı Ersin Şahin Suriye'de öldürüldü

    MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK'sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i öldürdü.
    • 01.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmiyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, yeni bir başarılı operasyona daha imza attı.

    MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Önce yeri belirlendi

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

    Nokta operasyonla yok edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    PKK nın sabotajcısı Ersin Şahin Suriye de öldürüldü #1

    PKK nın sabotajcısı Ersin Şahin Suriye de öldürüldü #2

    Ayrıntılar geliyor...


    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti
    Futbol

    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Ligde küme düşen Atletico Patronato, Arjantin Kupası'nı kazandı
    Dünyadan futbol

    Ligde küme düşen Atletico Patronato, Arjantin Kupası'nı kazandı

    Görüş Bildir