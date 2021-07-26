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    PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu öldürüldü

    MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 26.07.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 10:49
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    PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu öldürüldü

    MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

    PKK nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu öldürüldü #1

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