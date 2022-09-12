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    PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü

    PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü

    MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:12
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    Türkiye, sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini ekledi.

    Nokta atışı operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlendi.

    MİT'ten bir darbe daha

    Hedefte, PKK'nın PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist vardı.

    Sözde suikast timinde yer alan isim ve yanındaki 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    PKK nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü #1

    PKK nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü #2


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