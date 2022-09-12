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- PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü
PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 12.09.2022 - 09:45
- Güncelleme : 12.09.2022 - 10:12
Türkiye, sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini ekledi.
Nokta atışı operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlendi.
MİT'ten bir darbe daha
Hedefte, PKK'nın PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist vardı.
Sözde suikast timinde yer alan isim ve yanındaki 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.