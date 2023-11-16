Polatlar cezaevinde de ayrıldı: Engin Çorlu'da Dilan Silivri'de kaldı... Engin polat ile babası Sezgin Polat, bulundukları Marmara Cezaevi'nden, Çorlu’daki cezaevine nakledildi. Yer değişikliğinin sebebinin ise yoğunluk olduğu belirtiliyor.

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Dilan Polat'ın ultra lüks villasından cezaevine düşme serüveni gündem konuları arasında.

Polatlar, sosyal medyada zenginlikleri ile bilinen isimler arasındaydı.

Ancak Dilan Polat, Engin Polat ve ailelerinden birçok ismin de aralarında bulunduğu 14 kişi, 5 Kasım günü tutuklandı...

Hemen ardından ise cezaevini boyladı.

Tutuklular, ilk olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Cezaevleri de ayrıldı

Ancak Polatlar'ı cezaevi de ayırdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre Dilan ve Engin Polat artık aynı cezaevinde barınmayacak.

Yer değişikliğinin sebebi ise söz konusu cezaevindeki yoğunluk.

Aynı zamanda örgütlü suçlardan tutuklanan kişilerin de aynı koğuşta kalmaları istenmiyor.

Engin polat ile babası Sezgin Polat Çorlu’daki cezaevinde

Bu sebeple Engin polat ile babası Sezgin Polat Çorlu’daki cezaevine, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat polat ile avukat ve mali müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayı Tepe Kocaeli Cezaevi’ne gönderildi.

Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildi.

Kadınlar ise Marmara Cezaevi'nde kaldı.