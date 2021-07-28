Polatlı'da kışlaya kundaklama girişimi

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışardan yakarak, kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.Ü.Y. (28) adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturarak yangın çıkardı.

NÖBET TUTAN ASKERİN İHBARIYLA İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR YAKALADI

Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördü ve yangını çıkaran K.Ü.Y., kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

PKK'LI ÇIKTI

Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın; terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı’da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

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