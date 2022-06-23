POMEM 27'nci dönem mezuniyetinde, günü daha da anlamlandırmak isteyen 3 polis adayı, kız arkadaşlarına evlenme teklifinde bulundu.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde, 27'nci dönem eğitiminin sonuna gelen 430 polis adına mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

POMEM salonundaki törene protokolün yanı sıra aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 430 mezun, yemin ederek polisliğe ilk adım attı. Polisler, yemin töreni sonrası mezun olmanın coşkusunu kep fırlatarak yaşadı.

3 polisten evlenme teklifi

Törenin sonunda 3 polis memuru, kız arkadaşlarına evlilik teklifinde bulundu. Furkan Yüksel (27), Yalova'dan gelen 2 yıllık polis memuru arkadaşı Merve Şevik'e (28) cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü uzatarak evlilik teklif etti.

Sürpriz karşısında önce şaşıran sonra teklifi kabul eden Merve Şevik, polis olmadan önce Furkan Yüksel ile hastanede birlikte çalıştıklarını söyledi.

Polis adayları mezuniyet törenlerinde evlilik teklifi etti ViDEO

"Evlilik teklifi yapmadan evleneceğiz diyordu"

Kendisinin 2 yıl önce polis olduğunu belirten Şevik, "Bugün çok sürpriz oldu, açıkcası ben böyle bir şey beklemiyordum. Kendisi sık sık 'evlilik teklifi yapmadan evleneceğiz, inşallah bu duruma alınmazsın' diyordu. Ben de 'imkanlar el vermedi, sorun değil' diyordum. Meğerse böyle bir şey planlamış çok sürpriz oldu. Herkesin içerisinde ve en sevdiğim lotus yüzüğü almış. Hem çok şaşırdım hem çok mutlu oldum. Ben meslekte 2'nci yılımı doldurdum. Furkan benim çömezim." şeklinde konuştu.

"Evde, üst devremin sözü geçecek"

Okulun başından beri evlilik teklifini düşündüğünü söyleyen Furkan Yüksel de "O benim üst devrem, ben çömezim, alt devreyim. Evde de üst devremin sözü geçecek." dedi.

"Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu"

Sevgilisi Mehmet Fırat Akgün'ün (28), tektaş yüzüklü evlilik teklifine evet diyen Melisa Karaca (26), "Fırat, polis oldu, şimdi sıra bende. Ben de 4'üncü kez girdiğim sınavda başarılı oldum. 28'inci dönemi kazandım. Buradaki törende evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Şaşırttı beni, gayet mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Günü daha da anlamlandırmak istedim"

Yemin töreni sonrası 3,5 yıldır arkadaş oldukları Emine Mantar'a bir ömür birlikte olmayı teklif eden Ahmet Danabaş, "Bu güzel günü daha anlamlandırmak adına güzel bir evlilik teklifi yapmak istedim. Onu çok mutlu ettiğimi düşünüyorum. Salondan çok coşkulu bir tepki aldık. Çok güzeldi gerçekten, herkes ayak uydurdu. Çok teşekkür ediyoruz." derken, Emine Mantar da "3,5 yıldır birlikteyiz. Mezuniyetine geldik, bu heyecanı birlikte yaşamak istedik. Evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Aşırı mutluyum." dedi.

Mezuniyet için geldikleri törende evlilik teklifleri karşısında önce şaşıran sonra büyük bir mutluluk yaşayan Şevik, Karaca ve Mantar, törene katılan polisler ve davetlilerin alkışları arasında parmaklarına tektaş yüzüklerini taktı.