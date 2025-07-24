Polis alımları 2025: 33. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman?

Polis olma hayali kuranlar, amacına ulaşmak için Polis Akademisi'nden gelecek duyuruları bekliyor.
POMEM 33. Dönem başvuruları kapsamında polis alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Başvuruyu kaçırmak istemeyenler sıklıkla "polis alımı ne zaman", "POMEM 33.dönem başvuruları", gibi başlıkları araştırıyor.
Gözler EGM'den beklenen açıklamada...
Peki, 2025 polis alımları ne zaman? POMEM 33.dönem başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
33.DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025
2025 yılına ilişkin 33. Dönem POMEM başvuru takvimi henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı.
Ancak önceki dönemlere bakıldığında başvuru sürecinin kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
Başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruyu bekliyor.