Polis alımları 2025: 33. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 yeni polis alımı başvuru süreci, polis olmak isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Polis adayları, eğitimlerden başarılı olunması sonucunda göreve başlayacak. Peki, POMEM 33.Dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? Polis alımları tarihleri...