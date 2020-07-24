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    Polis bariyerini aşıp, Ayasofya’ya koştular

    Cuma namazı heyecanı yaşayanlar, Ayasofya’ya ilerliyor. Kurulan polis bariyerlerinden biri kalabalığı tutamadı.
    • DHA
    • 24.07.2020 - 09:36
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    Polis bariyerini aşıp, Ayasofya’ya koştular

    Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde, dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

    BARİYERİ AŞIP, CAMİYE KOŞTULAR

    Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar ise güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık, koşarak Ayasofya'ya ilerledi.

    Polis bariyerini aşıp, Ayasofya’ya koştular ViDEO

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