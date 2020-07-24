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- Polis bariyerini aşıp, Ayasofya’ya koştular
Polis bariyerini aşıp, Ayasofya’ya koştular
Cuma namazı heyecanı yaşayanlar, Ayasofya’ya ilerliyor. Kurulan polis bariyerlerinden biri kalabalığı tutamadı.
- DHA
- 24.07.2020 - 09:36
Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde, dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.
BARİYERİ AŞIP, CAMİYE KOŞTULAR
Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar ise güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık, koşarak Ayasofya'ya ilerledi.