Polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 promosyonu sorgulama!

Polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 promosyonu sorgulama!

Binlerce polis memuru Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki polis maaş promosyonu yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı...

Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri, polis banka promosyonları ödemesini heyecanla bekliyor.

Tek seferde ve peşin olarak her EGM personeline 27 bin TL polis promosyon ödemeleri yapılacak. Bu ödemeler için Kasım ayı işaret edildi.

Polis memurları, maaş promosyonu ödemeleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan açıklamayı dört gözle bekliyor.

Binlerce polis, "Polis maaş promosyonu yattı mı? Ne zaman yatacak? Nasıl ve nereden sorgulanır?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar ve sorgulama ekranı...

Polis maaş promosyonları ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır." sözlerine yer verildi.

EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde kasım ayında ödenmesi bekleniyor.

Promosyon sorgulama nasıl yapılır?

Polis maaş promosyon ödemeleri son durum için EGM sayfasını takip edebilirsiniz.