Polis Özel Harekat'tan nefes kesen uçaktan rehine kurtarma tatbikatı

Polis Özel Harekat, her geçen gün başarılı operasyonlara imza atıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda “Uçaktan Rehine Kurtarma” tatbikatı gerçekleştirdi.
Nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı
Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı.
Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonra da uçağın içine giren özel harekat polisleri, rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.
"Gösterilen başarıdan dolayı teşekkür ediyorum"
Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şu cümleleri kullandı;
Uçak kaçırma operasyonunda uçağa müdahale edilmesinde, rehine kurtarma operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı teşekkür ediyorum.