Polis Özel Harekat'tan nefes kesen uçaktan rehine kurtarma tatbikatı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği uçak etrafından önlem alan ekipler, daha sonrada uçağın içine girerek rehineleri kurtardı.

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ensonhaber.com

Polis Özel Harekat, her geçen gün başarılı operasyonlara imza atıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda “Uçaktan Rehine Kurtarma” tatbikatı gerçekleştirdi.

Nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı

Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonra da uçağın içine giren özel harekat polisleri, rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.

"Gösterilen başarıdan dolayı teşekkür ediyorum"

Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şu cümleleri kullandı;