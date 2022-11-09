Polis promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tarihi!

EGM bünyesinde görev yapan binlerce polisin gözü kulağı banka promosyonlarında. Peki polis promosyonları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte son tarih...

Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda polis maaş promosyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır."

Buna göre, polis memurlarına 27 bin lira olmak üzere promosyonların peşin ve tek seferde ödeneceği belirtildi. Promosyon ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin ve bir seferde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ödeme bekleyen binlerce polis, promosyonların ödeneceği tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Peki polis promosyon ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Polis banka promosyonları ayın kaçında yatacak? İşte söz konusu tarih...

Polis promosyonları ne zaman yatacak?

1 Kasım itibarıyla ödenmesi beklenen polis promosyonlarının 15 Kasım'a kadar hesaplarda olması bekleniyor.