Polise işgalci diyen HDP'li Özgül Saki hakkında suç duyurusu Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından, "Polislerimize 'işgalci' diyen HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklaması geldi.

LGBTİ adı altında bir grup, yasak olmasına rağmen dün Taksim'de yürüyüş yapmak istedi.

Türk aile yapısını bozan bu oluşumun "onur ayı" adında yürüyüş yapmasına ise polis ekipleri izin vermedi.

Dünyanın birçok yerinde yaygınlaşan ve aile yapısını tehdit eden bu grup, sloganlar atarak terör örgütlerini de savunduklarını gösterdi.

Polisin müdahalesi sonrası 6 sapkın gözaltına alınırken, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise Türk polisini hedef aldı.

Polise "işgalci" dedi

Açıklamasında Saki, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi.

Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi."

Suç duyurusu

HDP'li Saki'nin açıklamalarının ardından Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından şu açıklama geldi;

"Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik 'işgalci' hakareti asla kabul edilemez.

İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen Polislerimize 'işgalci' diyen HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."