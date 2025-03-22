İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları Türkiye'nin gündeminde...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 şüpheli, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaparken sosyal medyada da provokatif paylaşım yapan şahıslar sıkı denetim altında.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

X sosyal medya platformunda tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımı yapan, sosyal medya fenomeni Sonat Işık, polisleri tehdit etti.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili polis kardeşlerim. devir internet dönemi. dijital kayıt dönemi. sizi de bulurlar. bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bi arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. o size verilen "emir" leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın"