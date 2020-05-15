Polisten taksiciye korona cevabı: Bu virüs boşluğa gelmez

Polisten taksiciye korona cevabı: Bu virüs boşluğa gelmez

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Mecidiyeköy’de toplu taşıma araçlarını ve taksileri denetleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen yan koltuğa müşteri alan taksiciye idari para cezası uyguladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği toplu taşıma araçlarında yüzde 50’si kadar kapasitesi yolcu taşınması, ticari taksilerde ise yan koltuğa müşteri alınmaması, maske takılması ve dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda çalışmalarını hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Halk otobüslerini durduran polis, vatandaşlar sağlıkları için sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske takmalarını söyledi.

POLİSTEN TAKSİCİYE 'BOŞLUĞA GELMEZ' CEVABI

Denetimler kapsamında polis ekipleri, cadde üzerinde seyir halinde olan bir taksicinin yan koltuğa müşteri aldığını fark etti.

Bunun üzerine taksiyi durdurarak yol kenarına yönlendiren polis, taksi sürücüsüne yan koltuğa müşteri almanın yasak olduğunu söyledi.

Araçtan inilmesini isteyen polis, taksideki vatandaşa mesafe kurallarına uymadıklarını hatırlattı. Ticari şoförüne yönelen polis, “Vatandaşlar bilmiyor olabilir ama siz biliyorsunuz uyarmanız lazım.” dedi.

Taksicinin, “Boşlukta kaldım.” demesi üzerine polis, “Bu hastalık boşluğa gelmez.” yanıtını verdi.

Polisten taksiciye korona cevabı: Bu virüs boşluğa gelmez- İZLE

CEZA YAZILMAMASI İÇİN POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Ardından sürücünün ve vatandaşı kimliğini alan polis, ceza yazmak için harekete geçti. O esnada polisin yanına gelen taksici, ceza yazılmaması için polisi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Polise “Çalışmıyoruz zaten”, “Koltuğum geride olduğu için müşteri oturamadı.” gibi çeşitli bahaneler sıralayan taksici, cezadan kurtulamadı.

Taksiciye ve müşterisine “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.