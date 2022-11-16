Son olarak Ukrayna lideri Rusya'nın Polonya'yı vurduğu açıklanırken Polonya'nın yeri ve konumu araştırılmaya başlandı. Peki Polonya nerede, hangi bölgede? Polonya NATO üyesi mi?

Polonya'nın yeri ve haritadaki konumu merak ediliyor. Son olarak Ukrayna genelinde yaşanan yoğun bir füze saldırısı gerçekleştiren Moskova, başkent Kiev olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Saldırı esnasında ise Polonya'nın Ukrayna sınırında önemli bir patlama yaşandı. Peki Polonya nerede, hangi bölgede?

Polonya nerede, hangi bölgede?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından Rus füzelerinin Polonya'yı vurduğunu açıklandı. Orta Avrupa'da bulunan Polonya ülkesinin komşuları, batı tarafında Almanya, güneybatı kısmında Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Belarus, güneydoğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi olarak bilinmektedir.Ayrıca Ukrayna ile sınır komşuluğu olduğu bilinen Polonya'nın, Baltık Denizi'ne uzun bir kıyısı bulunmaktadır.

Ülkenin başkenti ise Varşova'dır.

Polonya NATO üyesi mi?

Polonya'nın NATO üyesi olup olmadığı merak ediliyor. Orta Avrupa ülkesi olduğu bilinen Polonya, 1999 senesinden bu yana NATO üyesi ülke olarak bilinmektedir. Polonya aynı zamanda 2004'ten bu yana da Avrupa Birliği üyesidir.