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- Polonya, tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
Polonya, tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.
- 01.08.2022 - 15:29
- Güncelleme : 01.08.2022 - 15:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Rau, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.
Tebrik etti, ikili ilişkiler ele alındı
Görüşmede, ayrıca ikili ilişkilerle uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.
Mısır yüklü gemi yarın İstanbul'da olacak
AA'nın aktardığına göre anlaşma kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Trablus Limanı'na gideceği kaydedilmişti.