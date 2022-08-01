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    Polonya, tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti

    Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.
    • 01.08.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 15:49
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    Polonya, tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede Rau, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.

    Tebrik etti, ikili ilişkiler ele alındı

    Görüşmede, ayrıca ikili ilişkilerle uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

    Mısır yüklü gemi yarın İstanbul'da olacak

    AA'nın aktardığına göre anlaşma kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Trablus Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

    Polonya, tahıl koridoru anlaşması için Türkiye yi tebrik etti #1


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