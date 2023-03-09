Polonya, Ukrayna'ya 10 adet Leopard tankı daha teslim etti Polonya'nın 10 adet Leopard 2A4 tankını daha Ukrayna'ya gönderilmesiyle taahhüt edilen tankların teslimatı tamamlandı.

1 yılı aşkın süredir Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya askeri yardımlar sürüyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna'ya verilmesi taahhüt edilen Leopard 2A4 tankının 10 tanesinin daha teslim edildiğini bildirdi.

Blaszczak, Ukraynalı askerlere tankların kullanımına ilişkin Polonyalı, Norveçli ve Kanadalı eğitmenler tarafından verilen eğitimin de başarıyla tamamlandığını ifade etti.

"Bir Leopard 2A4 taburu oluşturmayı başardık. Bu şekilde, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'yı destekliyoruz" şeklinde konuşan Blaszczak, tabura Kanada'nın 8, Norveç'in 8, İspanya'nın ise 6 Leopard 2 tankı vereceğini duyurdu. İspanya'nın ek olarak 4 tank daha verebileceğini ifade eden Blaszczak, tankların bakımı ve onarımı için bir merkez oluşturmaya başlayacaklarını belirtti.

Polonya, Ukrayna'ya vermeyi taahhüt ettiği 14 adet Leopard tankının ilk dördünü savaşın birinci yıl dönümü olan 24 Şubat'ta teslim etmişti.