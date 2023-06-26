Yevgeny Prigojin: Wagner'in 1 Temmuz itibariyle varlığına son verilecek Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin isyan girişimi sonrası ilk kez konuştu. Prigojin, Wagner'in 1 Temmuz itibariyle varlığına son verileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Tüm dünya hafta sonu Rusya’da yaşanan 'Wagner' krizine odaklandı.

Wagner Lideri Yevgeny Prigojin’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başkaldırarak isyan çıkarmasına Kremlin darbe girişimi olarak ifade etti.

Rostov’da kontrolü sağladıktan sonra Moskova’ya ilerleyen Wagner grubunu yapılan anlaşma durdurdu.

Putin ile anlaşma yaptılar

Yaşanan kriz henüz 24 saatini doldurmadan çözülürken Wagner lideri Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Belarus'a gideceği açıklandı

Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı.

Wagner kurucusu Prigojin, darbe girişiminin ardından ilk kez konuştu.

"Wagner'in 1 Temmuz itibariyle varlığına son verilecek"

Wagner lideri, 1 Temmuz itibariyle Wagner'in varlığına son verileceğini duyurdu.

Prigojin, "Adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Hiç saldırı göstermedik ama füzeler ve helikopterler tarafından vurulduk." dedi.

"Hedefimiz Putin'i devirmek değildi"

Wagner Lideri Yevgeni Prigojin’in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Wagner grubu, Rusya'daki ve belki de dünyadaki en deneyimli ve savaşa hazır birimdir. Ukrayna'da hata yapanların hesap vermesini istiyoruz.



Rus havacılığını vurmak zorunda kaldığımız için üzgünüz. Yürüyüşün amacı Wagner'in yok edilmesini önlemekti. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi.



Rus askerlerinin kanını dökmemek için arkamızı döndük.