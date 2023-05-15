Prof. Dr. Halit Yerebakan, milletvekili seçildi

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlandı.
Tüm yurtta ve dünyada ilgi ile izlenin seçimlerde, demokrasinin gereğini başarı ile yerine getirildi.
AK Parti'den Milletvekili Adayı olarak seçime giren Prof. Dr. Halit Yerebakan, seçimlerin sonucunda İstanbul 2. bölge 2. sıradan milletvekili seçildi.
Prof. Dr. Halit Yerebakan, kalp ve damar cerrahisi konusundaki uzmanlığının yanı sıra sağlık iletişimi konusundaki çalışmaları ile öne çıkan bir isim.
Halit Yerebakan'ın Meclis'teki çalışmaları takip edilecek
Gazete yazıları ve TV programları ile tanınan Yerebakan'ın Meclis'deki çalışmalarının da kamuoyu tarafından ilgi ile izlenmesi bekleniyor.