Prof. Dr. Halit Yerebakan, milletvekili seçildi Uzmanlık alanı tıp olan, TV programlarının tanınmış yüzü Prof. Dr. Halet Yerebakan, şimdi artık seçim sonuçlarının resmi olmayan sonuçlarına göre aynı zamanda bir Milletvekili.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlandı.

Tüm yurtta ve dünyada ilgi ile izlenin seçimlerde, demokrasinin gereğini başarı ile yerine getirildi.

AK Parti'den Milletvekili Adayı olarak seçime giren Prof. Dr. Halit Yerebakan, seçimlerin sonucunda İstanbul 2. bölge 2. sıradan milletvekili seçildi.

Prof. Dr. Halit Yerebakan, kalp ve damar cerrahisi konusundaki uzmanlığının yanı sıra sağlık iletişimi konusundaki çalışmaları ile öne çıkan bir isim.

Halit Yerebakan'ın Meclis'teki çalışmaları takip edilecek

Gazete yazıları ve TV programları ile tanınan Yerebakan'ın Meclis'deki çalışmalarının da kamuoyu tarafından ilgi ile izlenmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Halit Yerebakan kimdir?