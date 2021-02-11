Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir, kaç yaşında? Mete Gündoğan Saadet Partisi Genel Başkanı mı olacak?

Saadet Partisi genel başkanlık koltuğunun değişeceği söylentileri sonrasında Mete Gündoğan’ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir?

Siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mete Gündoğan’ın kim olduğu araştırılıyor.

Saadet Partisi'nden gelen değişim sinyalinden sonra genel başkanlık için adı geçen isimlerden biri Mete Gündoğan oldu. İddiaya göre, Mete Gündoğan Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı seçilecek.

Çıkan söylentilerin ardından vatandaşlar, ‘Mete Gündoğan kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Peki Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın 25 yıl danışmanlığını yapmış olan Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Mete Gündoğan Saadet Partisi Genel Başkanı mı olacak?

İşte, Mete Gündoğan hakkında merak edilenler…

METE GÜNDOĞAN KİMDİR?

1963 yılında Balıkesir’de doğan Prof. Dr. Mete Gündoğan, ilköğretim ve lise eğitimini Ayvalık ilçesinde tamamlamıştır. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans çalışmasını bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır.

Tez aşamasında British Council'den burs kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve Cranfield Teknoloji Enstitüsü’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yüksek lisans çalışmasını 1990 yılında tamamlamıştır.

1995 yılında doktorasını İngiltere'de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yapmış ve 2000 yılında doçentliğini almıştır.

Mete Gündoğan, Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Polis Akademisi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nde çalışmıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Dr. Gündoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi ve müdür olarak görev almıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Baş Müşavirliği ve TBMM'nde müşavir görevlerinde bulunmuş ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20. Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamlamıştır.

Çeşitli sanayi çalışmaları ve tecrübeleri çerçevesinde, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası'nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalışmıştır.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık da yapan Dr. Gündoğan, Balkanlarda ve ülkemizde özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini gerçekleştirmiştir.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mete Gündoğan, İngilizce ve Fransızca’nın yanı sıra kısıtlı derecede Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir. Yazarın aynı zamanda uluslararası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunmaktadır.



