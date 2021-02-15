Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? Prof. Dr. Selami Kuran'ın hayatı ve biyografisi..

Vatandaşlar, 'Prof. Dr. Selami Kuran kimdir?' sorusunun cevabını merak ediyor. Prof. Dr. Selami Kuran'ın hayatı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Selami Kuran kimdir, kaç yaşında?

Siyaset gündemine yönelik yorumlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Selami Kuranın hayatı hakkında araştırmalar yapılıyor.

Peki, Prof. Dr. Selami Kuran kimdir, kaç yaşında? İşte, Prof. Dr. Selami Kuran hayatı ve biyografisi..

PROF. DR. SELAMİ KURAN KİMDİR?

Prof. Dr. Selami Kuran, lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edinmiştir.

Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukattır.

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunmaktadır.

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Kuran'ın akademik yayınları şu şekildedir: