Provokatif paylaşımdan tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın ifadesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” paylaşımı yapan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, paylaşımı kendisinin yapmadığını ve komplo kurulduğunu söyledi.

İHA

Şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşım yapan şüpheli Eda Ezgi Yıldız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesini veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"3 yıldır İSYÖN'de çalışıyorum"

Şüpheli ifadesinde, şunları söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerinden olan İSYÖN'de 3 yıldır proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Sosyal medyaya yansıdığı üzere Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Gökhan Günaydın Belediye Başkanımıza kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti vermektedir. Gökhan Bey eski dönemde Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığı yapmıştır. Benim çalışmış olduğum İSYÖN'de benzer alanda faaliyet yürüten bir iştiraktir. Bu anlamda ben de kendisine yardımcı olmaktayım.

"Paylaşımı ben yapmadım"

Şüphelinin ifadesinin devamında, şu ifadeleri kullandı: