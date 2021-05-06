PTT açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada PTT'ye gidilir mi?

PTT açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada PTT'ye gidilir mi?

Tam kapanma sürecinde çalışma saatleri yeniden düzenlenen PTT'nin açık olup olmadığı araştırılıyor. PTT merkezlerinde işi olan vatandaşlar, kısıtlamada PTT'ye gidilir mi sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye'de tam kapanma tedbirleri sıkı denetimler dahilinde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar, nereler açık nereler kapalı araştırmasını sürdürüyor.

Evrak, para gönderimleri, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama gibi işlemler yapılabildiği PTT şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu

Kısıtlama süresinde açık olan yerler İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtildi.

Peki PTT açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar..

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

KISITLAMADA PTT'YE GİDİLİR Mİ?

Tam kapanma günlerinde PTT’ye gitmek zorunda olanlar Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşarak izin alınabilir.

PTT MESAİ SAATLERİ

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.