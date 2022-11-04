PTT promosyon ücretleri ne zaman yatacak? PTT promosyon ücretleri ne kadar?

PTT promosyon ücretleri ne zaman yatacak? PTT promosyon ücretleri ne kadar?

PTT tarafından verilecek olan promosyon ücretlerinin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar olacağı merak uyandırdı. İşte PTT promosyon ücreti hakkında merak edilenler..

PTT emekli promosyonlarının ne zaman ödeneceği binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde çoğalan promosyon ödemeleri hakkında internette aramalar hız kazandı.

PTT tarafından yapılacak emekli promosyonu ödemelerinin yatıp yatmadığı konusu bugün en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, PTT promosyon ne zaman yatacak? 2022 PTT emekli promosyonu ne kadar olacak?

İşte PTT promosyonları hakkında merak edilen soruların cevabı..

PTT promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

PTT promosyon ödemeleri 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle hesaplara yatmaya başladı.

PTT promosyonu ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada promosyon tutarları aşağıdaki şekilde açıklandı..

- 3.500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL,

- 3.500 TL – 7.500 TL arası olanlara 3.500 TL,

- 7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL,

- 10.000 TL’den fazla olanlara 5.000 TL verilecek..