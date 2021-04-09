Pundi X Coin nedir? Alt coin Pundi X (NPXS) hakkında merak edilenler..

Pundi X (NPXS) Coin, kripto para birimi şeklinde ödeme yapılabilecek fiziksel perakende satış birimlerinde, Pundi X POS cihazlarında geçen kripto para birimdir. İşte NPXS Coin hakkında bilgiler..

Kripto paralara ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Pundix denen bir sistem kullanıcıların ilgisini oldukça çekti.

Geçtiğimiz ayda dört kat büyüme ile dikkatleri toplayan Pundix Coin, hızlı bir düşüş göstererek yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Pundi X, kripto harcamayı kredi kartı kadar kolay hale getirmek isteyen bir projedir. Peki Pundi X Coin nedir? İşte NPXS Coin hakkında merak edilen bilgiler..

PUNDI X COİN NEDİR?

Pundi X, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Çözüm, perakende satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.

Blockchain çözümü 2017'de kuruldu ve ICO'yu Ocak 2018'de dünyanın ilk satış noktası çözümü olarak başlattı. Başarılı bir ICO'nun ardından Pundi X, XPOS, XWallet ve XPASS gibi perakende odaklı hizmetleri ve ayrıca BOB adlı dünyanın ilk blockchain telefonunu başarıyla başlattı.

Merkezi Singapur'da bulunan şirket, XPOS çözümünü ve cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Kore, Avustralya, Kolombiya, İspanya ve Tayvan dahil 25'in üzerinde pazara sevk etti.

PUNDI X (NPXS) COİN HAKKINDA

Pundi X, kripto harcamayı kredi kartı kadar kolay hale getirmek isteyen bir projedir. NPXS tokenının yaratıcıları, bir gün Ethereum tabanlı Satış Noktası (POS) cihazlarında kullanılacağını umuyor. Bu yaklaşım, Latin Amerika ve Endonezya gibi az gelişmiş bölgelere temel bankacılık hizmetleri verebilir.

Pundi X takımı, Güneydoğu Asya'daki yeni POS cihazlarını ilk olarak özellikle Endonezya'ya dağıtmayı planlıyor. Firmanın Güney Doğu Asya'yı hedef almasının temel nedeni, buradaki kişilerin %73'ünden fazlasının bir banka hesabı olmamasıdır.

Bu POS cihazları, kullanıcıların ürünleri satın almak için doğrudan kripto para satın almasına veya cüzdanlarındaki tokenları kullanmalarına izin verecek. POS, PundiX blok zincirine bağlanacak akıllı bir cihaz olacak.

Ekibe göre, Ethereum tabanlı Pundi X blok zinciri, Bitcoin ATM'lerine göre çok sayıda avantajla birlikte gelecek;

Daha küçük ve daha kompakt boyut

Daha az maliyet

Mobil traderlar için daha kullanışlı

Sistem geliştiricilere açık

1 PUNDI X COİN KAÇ TL?

1 Pundi X (NPXS) 9 Nisan itibarıyla 0.062186 ₺ TL'dir. Ayrıca 1 Pundi X (NPXS) 0.007615 Dolar.