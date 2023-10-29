Putin'den Cumhuriyetin 100. yılı için tebrik mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında, “Kalbi tebriklerimi kabul edin” ifadelerine yer verdi.

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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında...

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle tüm yurtta etkinlikler devam ederken, dünya liderlerinden de tebrik mesajları geliyor.

Tebrik mesajı yollayan isimlerden birisi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için tebrik mesajı gönderdi.

Putin mesajında, “Kalbi tebriklerimi kabul edin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Değerli dostum

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, tebrik mesajında ‘değerli dostum’ olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle kalbi tebriklerimi kabul edin” ifadelerine yer verdi.